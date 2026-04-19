Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından, benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla okullarda güvenlik uygulamaları yeniden düzenleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında, okul güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir paket üzerinde mutabakata varıldı.

Okullarda Güvenlik Kontrolleri Artırılıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte okul girişlerinde polis ve jandarma personelinin görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca giriş ve çıkış saatlerinde okul çevresinde güvenlik tedbirleri artırılacak.

'Risk Analizi' Uygulaması Başlıyor

Okul yönetimleri tarafından davranışlarında risk unsuru görülen öğrenciler için özel değerlendirme süreçleri başlatılacak. Bu kapsamda öğrenciler için 'risk analizi' çalışmaları yapılacak.

Sosyal Medya ve Aile Takibi

Yeni güvenlik paketi kapsamında, risk grubunda değerlendirilen öğrencilerin sosyal medya hareketlerinin de ilgili birimler tarafından izlenmesi öngörülüyor.

Ayrıca ailesinde silah bulunduğu tespit edilen öğrenciler için özel takip mekanizması devreye alınacak. Bu ailelerle iletişime geçilerek, çocukların silah erişiminin tamamen engellenmesi konusunda bilgilendirme yapılacak.

Kaynak : PERRE