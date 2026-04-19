Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların ardından bazı etkinliklerin iptal edilip edilmeyeceği gündeme gelirken, resmi tatil uygulaması ve eğitim durumu da araştırılmaya başlandı. Peki, 23 Nisan iptal mi oldu, 22 Nisan öğleden sonra tatil mi olacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde iptal edilmedi. Son günlerde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle bazı belediyeler ve kurumlar, planlanan konser ve sahne etkinliklerini iptal ederken genel olarak kutlamaların akıbeti de araştırılmaya başlandı.

23 Nisan öncesine denk gelen 22 Nisan için yarım gün tatil uygulanacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Eğitim takvimine göre 22 Nisan 2026'da okullar ve kamu kurumları normal çalışma düzeninde faaliyet göstermeye devam edecek.

23 Nisan resmi tatil kapsamında yer aldığı için okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. Buna karşılık 22 Nisan'da eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

