Akaryakıt fiyatları 19 Nisan 2026 itibarıyla sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

19 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.

Adıyaman'da güncel fiyatlar şöyle kaydedildi:

Benzin: 64,84 TL

Motorin: 73,91 TL

LPG: 35,44 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda:

Benzin: 62,70 TL

Motorin: 71,59 TL

LPG: 34,99 TL

Ankara'da:

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 72,71 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir'de:

Benzin: 63,94 TL

Motorin: 72,99 TL

LPG: 34,79 TL

Sürücüler, piyasalardaki oynaklık nedeniyle olası zam ve indirim gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Kaynak : PERRE

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK