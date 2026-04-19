Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, eski uzman çavuşların kamu ve güvenlik alanlarında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Gündeşli, devlet tarafından yetiştirilen ve sahada görev yapmış binlerce personelin sivil hayatta atıl durumda kaldığını ifade ederek bunun 'milli bir kayıp' olduğunu söyledi.

Genel Başkan Mustafa Gündeşli, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Bu hazır güç neden sistemin dışında tutuluyor? Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarında, terörle mücadelenin en ön safında ateş çemberinden geçmiş binlerce eski uzman çavuş, bugün sivil hayatta hak ettikleri görevlere atanmayı bekliyor.

Bu Bir İstihdam Talebi Değil, Bir 'Devlet Aklı' Meselesidir!

Mesele, sadece bir iş bulma çabası değil, devletin kendi öz kaynaklarını verimli kullanma zorunluluğudur.

Neden Eski Uzman Çavuşlar?

Devletimiz, her bir eski uzman çavuşun eğitimi için milyarlarca lira harcıyor. Bu insanlar sadece teorik eğitim almadı; bizzat sahada, operasyonlarda, kriz anlarında hayatlarını ortaya koyarak tecrübe kazandılar. Şimdi soruyoruz: Devletin kendi eliyle yetiştirdiği bu devasa profesyonel ordu, neden dışarıda bekletiliyor? Bu tecrübenin atıl kalması, sadece bir ihmal değil, milli bir kayıptır!

'Okullar Savunmasız, Kamuda Açık Var!'

Bir yanda okullarımızda, hastanelerimizde ve kritik tesislerimizde güvenlik zafiyetleri konuşuluyor, yeni personel alımları için bütçeler ayrılıyor. Diğer yanda ise disipliniyle yoğrulmuş, silahlı eğitimini tamamlamış, devletine sadakati tescillenmiş binlerce vatan evladı göreve hazır bekliyor. Hazır olan varken, neden yeniden baştan başlanıyor?

ATAUZDER'in çözüm önerisi net ve uygulanabilir:

Okullar: Çocuklarımızı sokaktaki tehlikelerden korumak için en güvenilir kalkan, saha tecrübesi olan uzman çavuşlardır.

Kamu Kurumları: Devletin kurumsal hafızasına ve disiplinine sahip bu kadrolar, kamu binalarının en etkili koruyucusu olacaktır.

Savunma Sanayii: Türkiye'nin göz bebeği olan stratejik tesisler, bu işin eğitimini en üst düzeyde almış profesyonellere teslim edilmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza Arzımızdır:

'Onlar Devletine Küsmedi, Görev Bekliyor!'

Sayın Cumhurbaşkanım, bu insanlar bu vatan için bedel ödedi. Bugün dışarıda bekleyen bu koca ordu, bir 'yük' değil, Türkiye'nin güvenlik sigortasıdır. Devletimizin yetiştirdiği bu 'Hazineyi' atıl bırakmayalım. Onlar yeniden emir bekliyor, onlar yeniden hizmet bekliyor. Gelin, bu milli gücü sivil kamu kadrolarıyla devletin sinesine geri döndürelim!'

Kaynak : PERRE

ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK