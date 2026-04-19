Tesisin işletmecisi Ercan Kizir, açılışta yaptığı açıklamada, mobilya sektöründe daha geniş bir hizmet ağı oluşturmak amacıyla yatırımlarını büyütme kararı aldıklarını belirtti.

Kizir, 'Dayanıklı tüketim ürünleri alanında projeye dayalı çalışmalar yürütüyoruz. İç mekan tasarımlarından üretime kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak Adıyaman'a yakışır işler ortaya koymayı amaçlıyoruz. Repertuvarımızı geniş tutarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmayı ve iş hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Bizim önceliğimiz insan odaklı ve hizmet temelli çalışmalarımızı sürdürmek,' dedi.

Deko Özgül İç Mekan Tasarımlarının Adıyaman genelinde hem istihdama destek vermesi hem de dayanıklı tüketim ürünleri alanındaki açığı kapatması bekleniyor.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ- Sibel TURAN

Kaynak : PERRE