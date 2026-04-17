Güneş enerji santrallerinde verimli çalışma ve güvenlik önlemlerini yerine getirme gibi ayrıntılar açısından GES bakım hizmeti periyodik olarak alınması gereken bir hizmettir. Bir işletme kendi bünyesinde profesyonel bir ekip kurarak ve eğitimli personellerden yararlanarak bu bakımı yaptırabilse de genellikle bugün santral işletmeleri dış profesyonellerden destek hizmetlerinden de yararlanmaktadır. Bu durumda dış bir hizmet talep edildiğinde de alınacak hizmette bazı ayrıntılara dikkat edilmesi en iyi sonuca ulaşmayı sağlayabilir.

GES bakım, uluslararası standartlar ile gerçekleştirilen ve ülkemizde de kendi içerisinde standartları bulunan koruyucu, önleyici, izleyici ve düzenleyici bir hizmettir. Her aşaması ayrı bir ayrıntı içeren bakım işlemlerinde kullanılan ekipmanlar hassas ölçümler gerçekleştirebilirken, temizlikte kullanılan her ekipman da verim artışını ve kapasiteyi etkileyen bir yere sahiptir. Çünkü bakım ve temizlik periyodu önceden planlanır, yapılacak her işlemler için ekip ve ekipmanlar belirlenir, belirlenen periyotlarda da uygulama tüm bu ayrıntılar ile birlikte standartlara uygun şekilde yerine getirilir.

Bugün profesyonel bir bakım periyodu içerisinde öncelikle İzmir GES temizlik işlemi yer alır. Bu işlem panel temizliğinden başlamak üzere panel çevresi, santral arazisi ve bölgesinin temizlenmesi ile gerçekleştirilir. Ayrıca Ege bölgesi GES temizlik hizmeti panel ömrünü uzatarak verimliliğini arttırdığı gibi çevre faktörlerine karşı ve santralin çevrede oluşturabileceği etkilere karşı da güvenlik oluşturur. İşte tüm bu periyotların yerine getirilmesi için alınan hizmetlerde de hem hizmet veren işletmenin hem ekibin hem de kullanılan ekipman ve teknolojilerin dikkat ile incelenerek doğru seçimi yapılması gerekir.

GES Bakım Ekibi Nasıl Olmalıdır?

Profesyonel bir firma üzerinden alınan GES bakım hizmetinde uygulanacak her aşama firma bünyesinde istihdam edilmiş ve gerekli eğitimlerini tamamlayarak teknisyen veya uzman konumuna gelmiş kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Bakım sadece panellerin temizlenmesi ve çevre kontrolünün yapılması kadar basit şekilde görülebilecek bir işlem türü değildir. Çünkü GES bakım süreci içerisinde her ayrıntıda farklı ekipmanların kullanılmasına ve temizlik gibi işlemlerde de bazı hassasiyetlere ihtiyaç bulunur. Örnek olarak güneş panellerinin temizliği yapılırken, panelin temizlikten dolayı asla hasar görmemesi ve panel yüzeyindeki ya da çevresindeki tüm kirlilik faktörlerinin de eksiksiz şekilde ortadan kaldırılması gerekir. Bu neden ile eğitimli bir personel panel üzerinde temizlik için gerekli iş kıyafetlerine sahip, güvenlik önlemlerini almış, saf su ve yumuşak başlı fırça gibi ekipmanlar dışında hiçbir temizlik malzemesinden yararlanmayan bir şekilde çalışmalıdır.

İyi bir ekip bünyesindeki her personel ile birlikte bu konuda eğitimlerini tamamlamış ve tecrübe elde etmiş olmalıdır. Uzman bir firma panel bakım ve temizlik işlemi kadar santralde bulunan kablolama, trafo, akü, inverter, bağlantılar ve paratoner gibi her ayrıntı konusunda denetim, düzenleme, değişim, onarım ve bakım sağlayabilmelidir. Bu noktada da özellikle yüksek gerilim sınıfındaki santraller için Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi(EKAT) gibi gerekli sertifikalara sahip personeller ve standartları ortaya koyabilen firmalar hizmet vermelidir.

GES Bakım Ekipmanlarına Dikkat Edilmeli

Bakım işlemlerinde kullanılan ekipmanlar da bakımı gerçekleştiren firma kadar önemli bir yere sahiptir. Örnek olarak daha önce ifade edildiği şekilde panel temizliklerinde hiçbir şekilde kimyasal deterjan, sert bezler ve fırçalar gibi malzemeler kullanılmamalıdır. Saf su ve yumuşak başlı fırçalar ile panel üzerindeki kuş pisliği, toz, böcek kalıntıları, yaprak, yağmur, kar ve çamur kalıntıları hassas bir şekilde uzaklaştırılmalıdır.

Bakım ekipmanları içerisinde termografik inceleme gerçekleştirebilecek el kameraları ve mobil kameralar ve günümüzde özellikle drone kameralar ve test cihazları yer alır. Firmanın kendi bünyesinde bu cihazları sorunsuz bir şekilde kullanabilecek personellere sahip olması, bu cihazlar ile birlikte ortaya çıkan problemleri giderecek teknik personeller ile çalışma yapması gerekir. Örneğin; IV CURVE testi santraldeki voltaj-akım değerlerini sağlıklı bir şekilde takip edebilmek ve sorunları gidermek için uygulanır. Bu konuda kullanılan cihazlar çok hassas bir şekilde çalışır ve ölçüm sonuçlarına göre hareket edilir.

Yalıtım testleri, izolasyon testleri, topraklama ölçümleri gibi her işlem için farklı ekipmanlara ihtiyaç duyulur ve bu ekipmanların da günümüz standartlarına uygun bir şekilde en yeni teknolojilerden seçilmiş olması önemlidir. En basit temizlik malzemesinden en kapsamlı test ve ölçüm cihazına kadar tüm ekipmanlar firma tarafından hassas bir şekilde seçilmeli ve kullanılabilmelidir. İşletme tarafından da bu ayrıntılara dikkat edilirken GES bakım için hizmet alımı seçiminde gerekirse, bu konuda bir rapor ve teklif talep edilerek en iyi firma seçimi yapılmalıdır.