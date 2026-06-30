Adıyaman Merkez'e bağlı Yarmakaya Köyü'nde yürütülen kilitli parke taşı çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile köy içi yollar daha düzenli ve kullanışlı hale gelirken, ulaşım konforunun artırılması hedeflendi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, kurumun üretim tesislerinde hazırlanan kilitli parke taşları köy yollarında kullanıldı. Tamamlanan uygulamayla birlikte vatandaşların günlük ulaşımını daha rahat ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi amaçlandı.

Çalışmaların ardından köy içindeki yolların daha düzenli bir görünüme kavuştuğu belirtilirken, altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımların il genelinde sürdüğü ifade edildi.

Adıyaman İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kendi üretim tesislerinde hazırlanan kilitli parke taşlarıyla kırsal mahalle ve köylerde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak : PERRE