Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. Planlı Köyü yakınlarında yaşanan olayın ardından karayolu ulaşıma kapanırken, bölgeye sevk edilen jandarma ve iş makinelerinin çalışmasıyla yolun bir şeridi yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Heyelanda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, heyelan Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nun Planlı Köyü yakınlarında meydana geldi. 6 Şubat 2023 depremlerinde yerinden oynadığı belirtilen dev kaya parçaları yola düşerek ulaşımı durdurdu.

İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iş makineleri kaya parçalarını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından karayolunun bir şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Trafik akışı yeniden sağlanırken, bölgede oluşan uzun araç kuyrukları da kademeli olarak eritildi.

Yetkililer, yola düşen kaya parçalarının tamamen kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.