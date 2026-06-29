Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sadık Avcı yönetimindeki 02 HS 935 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters dönerken, sürücü araç içerisinde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.