Adıyaman merkeze bağlı Ulubey Köyü yakınlarında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede anızlık alanda yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın evlere sıçramadan söndürülürken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.