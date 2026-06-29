Adıyaman'da park haline bırakılan bir motosiklet kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'de meydana gelen olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Özavcı'ya ait 02 ADJ 570 plakalı motosiklet, park edildiği yerden çalındı. Bir süre sonra motosikletini yerinde göremeyen Özavcı, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme yaparken, motosikleti çalan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.