Adıyaman’da Karadağ Ormanlık Alanı’nda çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, yangın Adıyaman merkezin kuzey kesiminde bulunan Karadağ Ormanlık Alanı’nda meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.