Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerindeki İtfaiye Müdürlüğü Kavşağı'nda yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin çalışma başlatıldı.

Gelen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 02 AEY 157 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.