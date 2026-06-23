Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, gözaltına alınan isimler de netleşti. Şüpheliler arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturmada şüphelilerin, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.