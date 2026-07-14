Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un millet iradesinin kararlılıkla korunduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Torunoğlu, iş dünyasının dün olduğu gibi bugün de demokrasinin, devletin ve milli iradenin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Torunoğlu, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve milli iradesine yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milletin, darbe girişimini engellediğini söyledi.

15 Temmuz'un yalnızca siyasi değil, ekonomik açıdan da önemli bir sınav olduğuna dikkat çeken Torunoğlu, Adıyaman iş dünyasının o süreçte üretimden vazgeçmediğini, istihdamı ve ticareti sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini ifade etti.

Ekonomik bağımsızlığın güçlü demokrasiyle mümkün olduğunu belirten Torunoğlu, Türkiye'nin kalkınması için üretmeye, yatırım yapmaya ve katma değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Torunoğlu, açıklamasının sonunda 15 Temmuz şehitleri ile vatan uğruna hayatını kaybeden tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilediğini ifade etti.