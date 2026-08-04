Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, özel ihtiyaçlı 16 yaşındaki Nehir Küçüközer'in akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.

Daha önce telefonla görüştüğü Nehir Küçüközer'in akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını öğrenen Tutdere, talebin karşılanması için ilgili birimlere talimat verdi. Belediye ekiplerince temin edilen akülü tekerlekli sandalye, kısa süre içerisinde Nehir Küçüközer'e teslim edildi.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Nehir Küçüközer, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Nehir'e hitap eden Başkan Tutdere, 'Güle güle kullan, bir gün seni belediyemizde de misafir etmek isteriz. Kendine çok iyi bak, ailene de selamlar' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere'nin desteğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nehir Küçüközer ise, 'Daha önce Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye akülü tekerlekli araç ihtiyacım olduğunu iletmiştim. Talebime duyarsız kalmayıp bu desteği sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.