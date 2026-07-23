Adıyaman'da olası kuraklık ve orman yangınlarına karşı hazırlık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Ali Dağı Mesire Alanı'nda düzenlenen tatbikata ilgili kamu kurum ve kuruluşları katılırken, hazırlanan senaryo doğrultusunda yangına müdahale, tahliye ve kurumlar arası koordinasyon uygulamalı olarak test edildi. Gerçeğe yakın şekilde yürütülen tatbikatta ekiplerin afetlere müdahale kapasitesi ve koordinasyon süreçleri de gözden geçirildi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikat, olası orman yangınları ve kuraklık kaynaklı afetlerde görev alacak ekiplerin ortak çalışma kabiliyetini geliştirmeyi amaçladı.

Hazırlanan senaryo kapsamında ekipler, yangına ilk müdahale, tahliye işlemleri ve kurumlar arası koordinasyonu uygulamalı olarak yerine getirdi. Tatbikat boyunca farklı birimlerin eş zamanlı çalışmasıyla afet yönetimi süreçleri sahada test edildi.

Gerçekleştirilen çalışma ile olası afet durumlarında kurumların hazırlık seviyesinin artırılması, müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.