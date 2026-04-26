AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletvekili Özhan, veteriner hekimlerin yalnızca hayvan sağlığında değil, aynı zamanda halk sağlığının korunması, gıda güvenliği ve sürdürülebilir yaşam açısından da önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

'Fedakârca Görev Yapıyorlar'

Veteriner hekimlerin gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Özhan, hayvan sağlığının korunması ve geliştirilmesi noktasında emek veren tüm veteriner hekimlerin gününü kutladı.

Milletvekili Özhan'dan 'Toplum Sağlığına Katkı' Vurgusu

Veteriner hekimlerin kırsal kalkınmadan şehir yaşamına kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Özhan, bu mesleğin toplum sağlığının görünmeyen ancak en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Milletvekili Özhan açıklamasının sonunda, tüm veteriner hekimlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE