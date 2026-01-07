CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görev yapan İsa Mesih Şahin, AK Parti saflarına katıldı. Bu katılımlarla birlikte AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 275'e yükseldi.

Rozetler Grup Toplantısında Takıldı

TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç milletvekilinin rozetlerini takarak 'aramıza hoş geldiniz' mesajı verdi. Katılım töreni, parti grubunun yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Milletvekillerinden Açıklamalar

Rozetinin takılmasının ardından konuşan Hasan Ufuk Çakır, Türkiye'nin iki başkomutanı olduğunu ifade ederek, bunlardan birinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, diğerinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, konuşmasında 'Güçlü Türkiye hedefi için karıncalar gibi çalışacağım' ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise yaptığı açıklamada, 'Kalben ve vicdanen buradaydım, şimdi bedenen de buradayım. Bu dönemde Cumhurbaşkanımızın yanında durmak gerektiğine inanıyorum' dedi.

AK Parti'de Yeni Katılımlar Sürüyor

Son dönemde farklı partilerden katılımlarla dikkat çeken AK Parti, Meclis'teki sandalye sayısını artırmaya devam ediyor. Parti yönetimi, yeni katılımların Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalara güç katacağını ifade ediyor.

