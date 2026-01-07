'Bütçemizi tavizsiz uygulayacağız'

Merkezi Yönetim Bütçesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 19 trilyon lira büyüklüğündeki 2026 bütçesinin, 86 milyonun refahını artırmayı hedefleyen, insan merkezli üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir anlayışla hazırlandığını söyledi. Erdoğan, 'Büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 543 bin 301

Konuşmasında AK Parti'nin üye sayısına da değinen Erdoğan, partinin 2025 yılında da Türkiye'nin en fazla üyeye sahip siyasi partisi olma konumunu koruduğunu belirterek şunları söyledi:

'AK Partimiz zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı canıgönülden tebrik ediyorum.'

'Yeni katılımlarla yolumuza devam edeceğiz'

AK Parti'nin büyümeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, 'Birazdan rozetlerini takarak aramıza katacağımız milletvekillerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Kapımız, ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır' dedi.

Deprem bölgesinde 455 bin konutun kurası çekildi

2025 yılında en önemli önceliklerinin deprem bölgesinin ihyası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 455 bin afet konutunun kurasının 2025 yılı bitmeden çekildiğini belirterek, 'Biz sadece konut yapmadık, aynı zamanda umutları da inşa ettik. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı 2026'da da aynı tempoyla sürdüreceğiz' diye konuştu.

'İçeride ve dışarıda başarılı bir sınav verdik'

Türkiye'nin 2025 yılında çok sayıda bölgesel ve küresel krizle karşı karşıya kaldığını belirten Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Gazze'de yaşananlara, terörle mücadeleden dış politikaya kadar birçok alanda Türkiye'nin çıkarlarını koruduklarını söyledi. Erdoğan, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik' dedi.

'Küresel paylaşım kavgasının ortasındayız'

Dünyanın yeni bir paylaşım rekabetine sürüklendiğini ifade eden Erdoğan, 'Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan sahili selamete çıkaracak kadro, AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır' ifadelerini kullandı.

'Türkiye Yüzyılı hedeflerinden sapmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenlerin yine hüsrana uğratılacağını belirterek, 'Ne yapacaksak şahsımız için değil, 86 milyon için yapacağız. Türkiye Yüzyılı'nı tüm unsurlarıyla hayata geçirmekten asla vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE