'İddialar algı oluşturma çabası'

Yusuf Aslan, Kahta'da uzun yıllardır yürüttükleri sosyal sorumluluk ve dayanışma çalışmalarının bu tür iddialarla gölgelenmeye çalışıldığını savundu. İsminin CHP'de siyaset iddialarıyla anılmasının, verdikleri emeği ve sahada yürüttükleri çalışmaları itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabası olduğunu ifade etti.

'CHP'de siyaset yapmak aklımdan bile geçmedi'

Aslan, açıklamasında tüm siyasi partilere eşit mesafede durduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

'CHP Kahta İlçe Başkanlığı'na amcamın atanması nedeniyle bu tür iddialar ortaya atılıyor. Biz her siyasi partiye eşit mesafedeyiz. Ancak hiçbir şekilde CHP'de siyaset yapmak aklımın ucundan bile geçmedi.'

'Ben Reisçiyim'

Siyasi duruşuna ilişkin net ifadeler kullanan Yusuf Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kendi çizdiğimiz bu yolda halkımızın bizi gördüğü yerde olmaya devam edeceğiz. Ancak bu yer hiçbir şekilde CHP olmaz. Buna rağmen CHP'de siyaset yapan herkese de sonsuz saygı duyarız. Ben Reisçiyim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisini kendime rehber edinmiş biriyim. Bu nedenle ismimin CHP ile anılmasını doğru bulmuyor, CHP'de hiçbir şart altında siyaset yapmayacağımı çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum.'

'Yanlış yönlendirmelere itibar edilmemeli'

Aslan, kamuoyunun yalnızca kendi açıklamalarını esas almasını isteyerek, ismi üzerinden yürütülen iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığını, bu tür yanlış yönlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE