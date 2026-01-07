Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Uluslararası MEB Robot Yarışması, 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler yarışmaya davet edildi.

Toplam 16 farklı kategoride düzenlenecek yarışma; takım çalışmasını teşvik eden yapısı, üretim odaklı yaklaşımı ve teknolojik becerileri geliştirmeye yönelik içeriğiyle dikkat çekiyor. Öğrenciler, hayalini kurdukları robotları tasarlayarak yarışma alanında sergileme imkânı bulacak.

Yarışmaya katılmak isteyen ekiplerin 20 Mart 2026 Cuma günü saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurular, robot.meb.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, teknolojiye ilgi duyan tüm öğrencileri yarışmaya katılmaya davet ederek, bu tür organizasyonların gençlerin bilimsel ve teknik gelişimine önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak : PERRE