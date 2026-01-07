İstanbul'da faaliyet gösteren ve Besnili hemşehriler tarafından kurulan Aşağı Çöplü Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, lokalinin bulunduğu binanın kentsel dönüşüm sürecine girmesi nedeniyle hemşerilerinden destek talebinde bulundu.

Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır ayakta duran ve 5 katlı binada faaliyet gösteren derneğin, giriş katındaki 68 metrekarelik lokal için müteahhit firmaya toplam 650 bin TL ödeme yapması gerekiyor. Belirlenen plana göre, ödemenin yarısı 20 Ocak'a kadar, kalan kısmı ise sözleşme aşamasında iki ay içinde tamamlanacak.

1997 yılından bu yana İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren dernek, tamamı Besnili olan 87 üyesiyle bölgede yaşayan yaklaşık 500 Aşağı Çöplü kökenli hemşeriyi temsil ediyor. Üyelerin büyük bölümünün düşük ve orta gelir grubunda bulunması, ortaya çıkan mali yükü dernek açısından daha da ağır hale getiriyor.

Dayanışma Çağrısı

Dernek Başkanı Mustafa Kara, yaptığı açıklamada, derneğin Besnili hemşeriler arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Kara, kentsel dönüşüm sürecinin dernek faaliyetlerinin sürdürülebilmesi açısından kritik olduğunu vurgulayarak, tüm Besnili hemşerileri destek olmaya çağırdı.

Kara, yapılacak her katkının yalnızca maddi bir destek olmayacağını, aynı zamanda Besnili hemşerilerin birlik ve beraberliğinin somut bir göstergesi olacağını kaydetti. Dernek yönetimi, destek veren hemşerilerin isimlerinin dernek binasında görünür alanlarda paylaşılacağını ve bu dayanışmanın kayıt altına alınacağını duyurdu.

Kaynak : PERRE