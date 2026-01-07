Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhüyük beldesinde geçtiğimiz hafta aralıklarla etkili olan kar yağışı, kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Keysun Ovası'nda başta buğday ve mısır olmak üzere yetiştirilen tarım ürünleri için büyük önem taşıyan kar yağışı, üreticilerin rekolte beklentisini artırdı. Son yıllarda yağışların yetersiz kalması nedeniyle tarımsal üretimde sıkıntılar yaşayan bölge çiftçileri, uzun bir aradan sonra etkili olan karı 'can suyu' olarak nitelendirdi.

İki gün boyunca ovada etkili olan kar, ekili alanlar için önemli bir avantaj sağladı. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle özellikle buğday ve mısır ekili tarlalarda ciddi verim kayıpları yaşanmıştı. Bu yıl kış mevsiminde görülen kar yağışının ise toprak nemini artırması ve ürün gelişimini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Yer Altı Su Kaynakları Rahatladı

Kurak geçen dönemlerde tarlalara su sağlayan Tavaş Çayı'nın debisinin düşmesi nedeniyle çiftçiler, hem DSİ tarafından açılan sondaj kuyularını hem de vatandaşlara ait yer altı suyu kaynaklarını yoğun şekilde kullanmak zorunda kalmıştı. Yetkililer, kar yağışının yer altı su kaynaklarını besleyerek debiyi artırmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Rekolte Beklentisi Yükseldi

Kar yağışı sonrası Keysun Ovası'nda kar kalınlığı Çakırhüyük merkezinde yaklaşık 20 santimetreye, yüksek ve kırsal kesimlerde ise yarım metreye ulaştı. Karla kaplanan tarlalar, üreticilerde bereketli bir sezon beklentisini güçlendirdi. Çiftçiler, kış yağışlarının devam etmesi halinde bu yıl mısır ve buğday üretiminde rekor seviyelere yakın bir rekolte beklediklerini belirtti.

Uzmanlar, kış yağışlarının tarım ürünlerinin gelişimi ve verim açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Çakırhüyük'teki üreticiler ise uzun süredir bekledikleri kar yağışının, kuraklık riskine karşı tarlalarını koruyan önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

