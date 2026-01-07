Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç istihdamını artırmaya yönelik programı kamuoyuna tanıttı. Erdoğan, 'Özel sektörle iş birliğinde tasarlanan İşe İlk Adım Programımızla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe alımından sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız' dedi. Program, gençlerin iş hayatına güvenli bir giriş yapmasını ve özel sektörün ilave maliyet yükünün azaltılmasını hedefliyor.

Maaş ve Sigorta Destekleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın kapsamına ilişkin olarak şunları söyledi:

'Aynı şekilde ilk sigortalarını başlatarak 6 ay kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz.'

Erdoğan, programın işverenler açısından herhangi bir kullanım kısıtlaması getirmeyeceğini vurguladı:

'Bunun karşılığında işverenlerimize herhangi bir kullanım kısıtlaması sağlamayacağız. Verdiğimiz bu destekle işverenlerimizin ilave kullanımını artıracak ilk işe giriş bir maliyet kalemi çıkacak, gençler için de 6 ay boyunca güvenli bir başlangıç sağlayacağız.'

Önyargıların Kaldırılması ve Küçük Esnafın Dahil Edilmesi

Programın gençler üzerindeki sosyal etkisine de dikkat çeken Erdoğan, 'Aynı şekilde 'gençler deneyimiz' şeklindeki ön yargılamayı da fiilen ortadan kaldırmış olacağız' ifadelerine yer verdi.

Programın küçük işletmeleri de kapsadığını belirten Cumhurbaşkanı, 'Projeden en az 1 çalışan olan küçük esnafımızı da yararlandıracağız' ifadelerini kullandı.

Programın Bütçesi ve Hedefleri

Erdoğan, programın bütçesi ve uzun vadeli hedeflerine ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

'216 milyar liralık kaynak ayırmayı öngördüğümüz bu programdan her sene 250 bin kişi olmak üzere 3 yılda 750 bin gencimizi faydalandırmayı hedefliyoruz.'

Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada, programın hem gençlerin istihdama güvenli bir giriş yapmasını sağlayacağını hem de özel sektörün işgücü maliyetini düşüreceğini vurguladı. Erdoğan, gençlerin iş hayatına sağlıklı bir başlangıç yapabilmesinin ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE