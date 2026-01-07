Yakın zamanda Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanlığı'na seçilen Erhan Dağcı, basın açıklaması yaptı. Başkan Dağcı, oda yönetiminde birlik ve kapsayıcılığın esas alınacağını belirterek, fırıncı esnafının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Dağcı, 'Olası bir zam durumunda ekmek fiyatı 15 lira olabilir. En kısa sürede ekmek rayicini çıkaracağız' dedi.

'Mesleğimizin geleceği için çıraklık ve mesleki eğitimi önemsiyoruz'

Orta ve uzun vadede, haksız rekabetle mücadele eden, küçük fırınları koruyan bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayan Başkan Dağcı, 'Görevi bana layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Seçim süreci bitmiştir, artık birlik olma zamanıdır. Fırıncılar Odası, herkesi kapsayan, ayrıştırmayan bir anlayışla yönetilecektir. Fırıncı esnafımız artan un, maya, enerji ve işçilik maliyetleriyle ciddi bir mücadele vermektedir. Bu tabloyu görmezden gelmiyoruz. Ekmek rayici ve fiyat düzenlemeleri öncelikli konumuzdur. Sürecin hızlanması için ilgili kurumlarla aktif temas halinde olacağız. Kısa vadede bekleyen dosyaların takipçisi olacak, üyelerimizi belirsizlikte bırakmayacağız. Orta ve uzun vadede haksız rekabetle mücadele eden, küçük fırınları koruyan bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Mesleğimizin geleceği için çıraklık ve mesleki eğitimi önemsiyoruz. Çünkü mesleğimizde çırak yetişmiyor. Şeffaf, ulaşılabilir ve üyeyle sürekli iletişim halinde bir oda yönetimi olacağız. Vatandaşımıza kaliteli ve sağlıklı ekmek sunarken, esnafımızın emeğini de koruyacağız. Bu görevi makam için değil, sorumluluk bilinciyle yürütüyoruz. Birlikte çözüm üreteceğiz. Ne gerekiyorsa meslektaşlarımız için her şeyi yapacağız' ifadelerini kullandı.

'Esnafımızın ezilmemesi için elimizden geleni yapacağız'

Ekmek fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dağcı, fırıncı esnafının maliyet baskısı altında olduğunu belirterek, 'Ekmekle ilgili zam konusunu yakından takip ediyoruz. Fırınlardaki maliyetler çok yüksek. Esnafımız ciddi sıkıntı içinde. Adıyaman deprem bölgesi ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyor. Esnafımızın ezilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Olası bir zam durumunda ekmek fiyatı 15 lira olabilir. En kısa sürede ekmek rayicini çıkaracağız. Hem halkımızı hem de esnafımızı düşünerek, iki tarafı da incitmeden bu süreci yöneteceğiz. Halkımızın ekmeği yüksek maliyetle almaması için mücadele ediyoruz. Sahaya ilk çıktığımızda ekmek rayicini düzenleyeceğiz. Esnafımız uzun süredir maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını dile getiriyor' şeklinde konuştu.

'Fırınlarımızdaki Hijyeni Takip Edeceğiz'

Başkan Dağcı, açıklamasının devamında Adıyaman ve çevresindeki fırınlarda hijyen konusuna da önem vereceklerini belirterek, 'Adıyaman çevresindeki fırınlarımızdaki hijyeni elimizden geldiği kadar koruyacağız' dedi.

Kaynak : PERRE