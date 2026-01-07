Kahta'da bilimsel proje kültürü her geçen yıl güçleniyor. 2026 yılında TÜBİTAK proje başvurularında kayda değer artışlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre;

TÜBİTAK 4006 başvuruları 31'den 51'e yükselerek %81 artış gösterdi.

TÜBİTAK 2204-A başvuruları 24'ten 68'e çıkarak %183 artış sağladı.

TÜBİTAK 2204-B başvuruları ise 32'den 70'e çıkarak %119 artış kaydetti.

Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Basli, yaptığı açıklamada, 'İlçemizde öğrencilerimizin bilimsel düşünme, araştırma ve proje üretme becerileri her geçen yıl güçleniyor. Bu artış tesadüf değildir. Okullarımızda yürütülen planlı çalışmalar, öğretmenlerimizin özverili rehberliği ve öğrencilerimizin gayreti bu başarının temel taşlarını oluşturuyor' ifadelerini kullandı.

Müdür Basli, ilçe proje koordinatörü Halil İbrahim Demirci başta olmak üzere, projelerde emeği geçen okul idarecilerine, danışman öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Kaynak : PERRE