Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü için kritik hava koşulları uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıkları ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Bunun yanı sıra, ülkenin farklı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıkların da etkili olacağı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, 7 Ocak günü için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunarak, vatandaşların ve ilgili kurumların gerekli önlemleri almasını istedi. Açıklamada, yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda çığ tehlikesinin de bulunduğu vurgulanırken, ulaşımda aksamalara ve taşkın riskine karşı tedbir alınmasının önemi hatırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sürücüleri ve vatandaşları özellikle buzlanma riski bulunan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarırken, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda olası kazalara karşı ciddi risklerin bulunduğunu duyurdu. Ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşım ve enerji altyapısı kesintilerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

Uzmanlar, vatandaşların resmi meteoroloji duyurularını takip ederek, yoğun yağış, rüzgar ve don olaylarına karşı tedbirli olmasını ve özellikle çığ riski bulunan yüksek kesimlerde bireysel ve toplu güvenlik önlemlerini göz önünde bulundurmasını öneriyor.

Kaynak : PERRE