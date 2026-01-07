Jewellery Antalya fuarında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın altının artık bandrolle üretilip sertifikalandırılacağını anlattı. Yakın, 'Darphane bandrol verecek ve bandrolün izniyle altın basılacak. Gram dahil tüm altınların üzerindeki numara ile hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gram için de bir kilo altın için de geçerli olacak' dedi. KMTS'nin devreye alınması ile kayıt dışılığın önemli ölçüde önleneceğini belirten Yakın, 'Bu sistem devreye girdiğinde kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını kesilecek, bankaya parası yatırılacak'' dedi.

Kayıtdışılığın önlenmesi amacıyla devreye girecek sistemin kara para aklanması yöntemlerine de son vereceğini belirten Yakın, esas sorunun da şurada yaşanacağını belirtti ve şunları söyledi; 'Daire alacaksınız, bankada 3 milyon lira paranız var, 2 milyon liralık da altınınız var. Bu 2 milyonu bankaya götürdüğünüzde 'bu paranın beyan formu var mı, nereden buldun bu parayı' diye soracaklar. Sen '2 milyon liralık altınım, arabam ya da evim vardı sattım, beyan belgesi bu' diyebildiğinde banka parayı kabul edecek. Yoksa kabul etmeyecek. Kara parayı bitirmek için MASAK denetimi altına Türkiye bu uygulamayla girecek' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane tarafından nisan ayında başlatılacağı söylenen uygulama ile kayıt dışılığın önlenmesi ve kara para aklama olaylarının önüne geçilmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE