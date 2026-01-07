Araştırma 26 İlde Yapıldı

Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre belirlenen 26 ilde gerçekleştirilen araştırma, 18 yaş ve üzeri toplam 1.895 kişiyle yapıldı. Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle yürütülen çalışmanın, yüzde 95 güven aralığında ve artı-eksi 2,5 hata payıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Vatandaşların Yarısından Fazlası Asgari Ücreti İşaret Etti

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yarısından fazlası en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 50,4'ü bu görüşü dile getirirken, bu oran toplumda emekli aylıklarının mevcut yaşam koşullarını karşılamadığı yönündeki algının güçlü olduğunu ortaya koydu.

24 Bin TL Talebi Dikkat Çekti

Katılımcıların yüzde 26,8'i ise en düşük emekli aylığının 24 bin TL olması gerektiğini belirtti. Bu oran, emekli maaşlarının alım gücü karşısında daha yüksek bir taban ücret beklentisinin bulunduğunu gösterdi.

Daha Düşük Rakamları Savunanlar da Var

Araştırmada, yüzde 8,6'lık bir kesim en düşük emekli maaşının 21 bin TL olması gerektiğini ifade ederken, yüzde 6,2'lik bir grup ise bu rakamın 19 bin TL seviyesinde olabileceğini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 8'i ise konuya ilişkin fikir beyan etmedi ya da soruya yanıt vermedi.

Emekli Maaşları Tartışması Sürüyor

Araştırma sonuçları, 2026 yılına girilirken emekli maaşlarının kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam ettiğini ortaya koydu. Vatandaşların büyük bölümünün, emekli aylıklarının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep etmesi, ekonomik koşullar ve yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Kamuoyu yoklaması, emekli maaşlarına ilişkin yapılacak düzenlemelerde toplum beklentisinin belirgin bir şekilde yükseldiğini gözler önüne serdi.

Kaynak : PERRE