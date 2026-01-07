Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde Türk Parası Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Devlet Katkısı Oranı ve İlave Devlet Katkısı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Türk lirası cinsinden yapılan katkı payları için uygulanan devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Daha önce bu oran yüzde 30 seviyesinde uygulanıyordu. İşverenler tarafından katılımcı adına ödenen katkı payları ise bu hesaplamanın dışında tutuldu.

Öte yandan, cayma hakkını kullanmayan katılımcılara sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 TL olarak tespit edildi.

Söz konusu düzenlemenin, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği, karar hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği bildirildi.

