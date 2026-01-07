Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatlık mesleğinin taşıdığı sorumluluklara ve meslek kurallarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Tunç, Avukatlık Kanunu'nun avukatlığa yüklediği kamu hizmeti niteliğine dikkat çekerek, hukukun ciddiyetini zedeleyen tutum ve davranışların adalete olan güveni sarstığını vurguladı.

Bakan Tunç açıklamasında, Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinin, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirterek, 'Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesi, avukatlığın kamu hizmeti olduğunu; avukatın ise yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini açıkça vurgular' ifadelerini kullandı.

Avukatların yalnızca müvekkillerini temsil etmekle sınırlı olmayan bir sorumluluk taşıdığını belirten Tunç, 'Yargının kurucu unsuru olmanın yüklediği sorumluluk; avukatların yalnızca temsil ettikleri hakkı savunmayı değil, adalete duyulan güveni de güçlendirmeyi gerektirir' değerlendirmesinde bulundu.

'Toplumun Adalete Olan İnancına Zarar Verir'

Hukukun ciddiyetini zedeleyen tutumların kabul edilemez olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Tunç, 'Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfî biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmeye kapı aralayan her tutum; toplumun adalete olan inancına zarar verir' dedi.

Tunç, Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesine de dikkat çekerek, mesleğin özen, doğruluk ve onur çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesi, avukatlık görevinin özen, doğruluk ve onur içinde yürütülmesini; avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmayı ve meslek kurallarına bağlılığı esas alır. Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları da aynı doğrultuda; avukatın, mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmasını, bu hassasiyeti yalnızca mesleki faaliyetinde değil özel hayatında da gözetmesini gerekli kılar.'

Soruşturma ve Disiplin Süreci Başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir avukat hakkında adli ve idari süreçlerin başlatıldığını da açıkladı. Tunç, 'Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosu'na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır' ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Avukatlık Kanunu'nun disiplin hükümleri çerçevesinde ilgili baro tarafından da işlem yapıldığını belirten Tunç, 'Avukatlık Kanunu'nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE