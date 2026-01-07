Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Geleceğin Hatipleri Minberde Buluşuyor' programı, gençlerin hitabet yeteneklerini sergileyeceği anlamlı bir organizasyonla gerçekleştirilecek.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, yarışmada Adıyaman'ın farklı okullarından katılacak öğrenciler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) müezzini Hazreti Bilal-i Habeşi'nin izinden giderek, hitabet sanatındaki bilgi ve becerilerini ortaya koyacak. Programın, gençlerin dini ve kültürel değerlerle birlikte kendilerini ifade etme yetkinliklerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, 'Adıyaman'ın genç yürekleri, Hazreti Bilal-i Habeşi'nin izinde hitabet sanatındaki maharetlerini sergiliyor. Gençlerimizin heyecanına ortak olmak ve bu manevi atmosferi birlikte solumak için tüm halkımız bu anlamlı yarışmaya davetlidir' ifadelerine yer verildi.

'Geleceğin Hatipleri Minberde Buluşuyor' yarışması, 09 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'da, Safvan Bin Muattal Külliyesi'nde (Samsat/Adıyaman) gerçekleştirilecek. Programa eğitim camiasının yanı sıra vatandaşların da yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

