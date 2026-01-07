İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda son 2 haftada 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ve 178 bin 615 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirterek, toplam 424 şüpheliden 162'sinin tutuklandığını, 70'inin ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'63 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda, 1 Ton 343 kg uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 424 şüpheliyi yakaladık. 162'si tutuklandı. 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Karaman, Konya, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledik.

Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek! Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

