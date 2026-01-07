TOBB İkiz Kuleler'de Müşterek Toplantı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu, Genel İdare Kurulu, Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Müşterek Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Toplantıya, kurul ve konsey üyelerinin yanı sıra oda ve borsa başkanları katıldı.

Adıyaman İş Dünyasının Talepleri Aktarıldı

Toplantıda Adıyaman'ı temsilen söz alan Başkan Torunoğlu, sahadan gelen sorun ve talepleri Bakan Şimşek'e iletti. Görüşmelerde özellikle deprem bölgesindeki işletmelerin karşılaştığı finansman ve istihdam sorunları ele alındı.

'Reel Sektörü Destekleyecek Adımlar Önemli'

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Torunoğlu, iş dünyasının gündemindeki başlıkların ayrıntılı biçimde görüşüldüğünü belirterek, tekstil sektöründe istihdamı korumaya yönelik desteklerin artırılması, deprem bölgesine özel yeni finansman paketlerinin hayata geçirilmesi ve Şubat ayında ödemeleri başlaması planlanan KOSGEB Deprem Destek Paketi'nin işletmelerin mevcut durumu dikkate alınarak silinmesi ya da ertelenmesi yönündeki taleplerini aktardıklarını ifade etti.

Ortak Akıl Vurgusu

Torunoğlu, TOBB çatısı altında ortak akılla hareket edilmesinin ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sunduğunu belirterek, toplantının hayırlı olmasını diledi. Başkan Torunoğlu, iş dünyasının sorunlarını doğrudan iletme imkânı sunan toplantı için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e teşekkür etti.

