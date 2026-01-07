29 Aralık sabahı 4 bin 549 dolarla rekor kıran ardından gelen kâr satışları ile gerileyen spot altın, ABD'nin Venezuela operasyonu ile yükselişe geçmişti. Ancak bu sabah gelen satışlar sonrası spot altın güne yüzde 0,6 düşüşle 4466 dolardan başladı.
Geçtiğimiz haftayı 6 bin lira bandında kapatan gram altın, dün gün içerisinde 6 bin 228 liraya kadar yükselirken 7 Ocak sabahı ise yaşanan son gelişmelerle birlikte güne düşüşle başladı.
İşte 7 Ocak güncel altın fiyatları:
Altın (TL/GR)
6.153,71
22 Ayar Bilezik
5.751,18
Altın (ONS)
4.449,16
Cumhuriyet Altını
40.943,00
Yarım Altın
20.534,00
Çeyrek Altın
10.267,00
Reşat Altını
40.975,47
Ata Altın
41.906,82
Ata Altın
41.906,82
Tam Altın
40.636,92
Has Altın
6.120,54
Kaynak : PERRE