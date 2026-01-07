29 Aralık sabahı 4 bin 549 dolarla rekor kıran ardından gelen kâr satışları ile gerileyen spot altın, ABD'nin Venezuela operasyonu ile yükselişe geçmişti. Ancak bu sabah gelen satışlar sonrası spot altın güne yüzde 0,6 düşüşle 4466 dolardan başladı.

Geçtiğimiz haftayı 6 bin lira bandında kapatan gram altın, dün gün içerisinde 6 bin 228 liraya kadar yükselirken 7 Ocak sabahı ise yaşanan son gelişmelerle birlikte güne düşüşle başladı.

İşte 7 Ocak güncel altın fiyatları:

Altın (TL/GR)

6.153,71

22 Ayar Bilezik

5.751,18

Altın (ONS)

4.449,16

Cumhuriyet Altını

40.943,00

Yarım Altın

20.534,00

Çeyrek Altın

10.267,00

Reşat Altını

40.975,47

Ata Altın

41.906,82

Ata Altın

41.906,82

Tam Altın

40.636,92

Has Altın

6.120,54

Kaynak : PERRE