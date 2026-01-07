CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, kamuoyuyla paylaşılan enflasyon rakamlarına ve zamlara tepki gösterdi. Açıklanan resmi verilerin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini vurgulayan Engin Doğan, özellikle deprem bölgesi olan Adıyaman'da vatandaşların çok daha ağır bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Engin Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon oranlarının vatandaşın günlük yaşamında hissettiği ekonomik sıkıntıyı yansıtmadığını belirterek, 'Açıklanan enflasyon rakamları Adıyaman'daki gerçekliği yansıtmıyor. Vatandaş markete girdiğinde, pazara çıktığında ya da temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığında açıklanan oranların çok ötesinde bir hayat pahalılığıyla karşılaşıyor. Kağıt üzerinde düşük gösterilen enflasyon, mutfaktaki yangını söndürmüyor' ifadelerini kullandı.

'Zamlar Deprem Bölgesinde Yaşamı Daha da Zorlaştırıyor'

Adıyaman'ın deprem sonrası toparlanma sürecinde olduğunu hatırlatan Başkan Doğan, 'Deprem sonrası toparlanmaya çalışan Adıyaman'da art arda gelen zamlar, halkımızın omuzlarındaki yükü her geçen gün ağırlaştırıyor. Elektrik, su, kira ve temel gıda fiyatlarındaki artışlar, zaten zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan vatandaşlarımızı çaresiz bırakıyor. Deprem bölgesinde yaşayan insanlar için hayat, her zamla birlikte biraz daha pahalı, biraz daha zor hale geliyor' ifadelerine yer verdi.

'Gelir Artmıyor, Giderler Katlanıyor'

Asgari ücretliler, emekliler ve küçük esnafın alım gücünün ciddi biçimde düştüğüne dikkat çeken CHP'li Doğan, mevcut ekonomik tablonun sürdürülemez olduğunu ifade etti. Gelir-gider dengesinin tamamen bozulduğunu belirten Doğan, şunları söyledi:

'Asgari ücretliler, emekliler ve küçük esnaf her geçen gün daha fazla geçim sıkıntısı yaşıyor. Maaşlar yerinde sayarken, giderler her ay katlanarak artıyor. Kira, fatura, gıda ve ulaşım giderleri karşısında vatandaşın geliri eriyor. Bu tablo ne adil ne de sürdürülebilir. İnsanlar artık ay sonunu değil, haftayı nasıl getireceğini düşünür hale geldi.'

'Ekonomik Yönetim Güven Vermiyor'

Enflasyonla mücadelede izlenen politikaların etkisiz kaldığını savunan Engin Doğan, 'Enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların sahada bir karşılığı yok. Sorunu gizleyen değil, sorunu gerçekten çözen bir anlayışa ihtiyaç var. Gerçekçi olmayan rakamlar, vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmıyor. Ekonomik yönetim güven vermiyor ve bunun bedelini yine halk ödüyor' ifadelerini kullandı.

'Adil ve Sosyal Bir Ekonomi Mümkün'

Açıklamasının sonunda çözüm çağrısında bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, partisinin ekonomi anlayışına da dikkat çekti. Halktan yana ve sosyal adaleti önceleyen politikaların mümkün olduğunu vurgulayan Doğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'CHP olarak halktan yana, sosyal adaleti önceleyen ve deprem bölgesini gerçekten ayağa kaldıracak ekonomi politikalarını savunuyoruz. Zamlarla değil, üretimle büyüyen bir Türkiye mümkündür. İnsanların insanca yaşayabildiği, emeğinin karşılığını aldığı bir ekonomik düzen kurulabilir. Biz bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE