Adıyaman'da yayınlanan hava tahmin raporlarına göre hava sıcaklıkları geçtiğimiz haftaya göre bu hafta yüksek seyredecek. Kent genelinin bugünden itibaren 2 gün boyunca parçalı bulutlu olması beklenirken, meteoroloji raporlarında hava sıcaklıklarının merkezde 2 ila 8 derece arasında olacağı açıklandı.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:

7 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez 2 / 8

Besni: 2/ 7 Derece

Çelikhan: -13 / 2

Gerger: -2/ 7 Derece

Gölbaşı: -5 / 6 Derece

Kahta : -1 / 9 Derece

Samsat: -2/ 8 Derece

Sincik: -0 / 10 Derece

Tut: 3 / 9 Derece

8 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 4 / 9

Besni: 3 / 7 Derece

Çelikhan: -10 / 3

Gerger: 2/ 7 Derece

Gölbaşı: -1/ 6 Derece

Kahta: 0 / 9 Derece

Samsat: -1/ 10 Derece

Sincik: -1/ 7 Derece

Tut: 4 / 8 Derece

