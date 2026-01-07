Adıyaman'da yayınlanan hava tahmin raporlarına göre hava sıcaklıkları geçtiğimiz haftaya göre bu hafta yüksek seyredecek. Kent genelinin bugünden itibaren 2 gün boyunca parçalı bulutlu olması beklenirken, meteoroloji raporlarında hava sıcaklıklarının merkezde 2 ila 8 derece arasında olacağı açıklandı.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:
7 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez 2 / 8
Besni: 2/ 7 Derece
Çelikhan: -13 / 2
Gerger: -2/ 7 Derece
Gölbaşı: -5 / 6 Derece
Kahta : -1 / 9 Derece
Samsat: -2/ 8 Derece
Sincik: -0 / 10 Derece
Tut: 3 / 9 Derece
8 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 4 / 9
Besni: 3 / 7 Derece
Çelikhan: -10 / 3
Gerger: 2/ 7 Derece
Gölbaşı: -1/ 6 Derece
Kahta: 0 / 9 Derece
Samsat: -1/ 10 Derece
Sincik: -1/ 7 Derece
Tut: 4 / 8 Derece
