Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Ocak 2026 tarihli ve 2026/1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mülki idarede kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. Kararnameye ekli listeye göre 19 ilin valisi görevden alınırken, 7 vali merkeze çekildi.

Bazı valiler vali-mülkiye başmüfettişliği görevine atanırken, çeşitli iller arasında karşılıklı görev değişimleri gerçekleştirildi. Ayrıca kaymakam, vali-mülkiye başmüfettişi ve bakanlık üst düzey yöneticileri arasından yeni vali atamaları yapıldı.

Atamalara ilişkin isim listesi ve görev değişikliklerinin tamamı, Resmi Gazete'nin aynı sayısında yayımlanan ek listede yer aldı.

Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni görevlendirmelerin kısa süre içinde uygulanmaya başlanması bekleniyor.

Kaynak : PERRE