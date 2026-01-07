'BES, Emeklilikte Güvenlik Supabı Olarak Kurgulandı'

BES'in uzun süredir hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Küçük, sistemin temel amacının, çalışma hayatı sona erdiğinde bireylerin yalnızca emekli maaşına bağımlı kalmamasını sağlamak olduğunu vurguladı. Küçük, bugünkü emekli maaşlarının gelecekte ne ölçüde yeterli olacağının ciddi bir belirsizlik taşıdığını belirterek, BES'in bu belirsizlik ortamında bir güvenlik supabı olarak tasarlandığını dile getirdi.

'Devlet Katkısı Sistemin En Güçlü Dayanağıydı'

Devlet katkısının BES'in en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Küçük, vatandaşların sisteme girerken kendilerini yalnız hissetmemesinin bu katkıyla sağlandığını ifade etti. Katkı oranının yüzde 20'ye düşürülmesiyle birlikte tasarrufu teşvik etme iradesinin sorgulanmaya başladığını söyleyen Küçük, BES'in hâlâ anlamlı olabileceğini ancak artık eskisi kadar otomatik bir tercih olmaktan çıktığını belirtti.

'Herkes İçin Tek Bir Doğru BES Modeli Yok'

BES'e girerken yapılan en yaygın hatanın, sistemin herkes için aynı şekilde işleyeceği düşüncesi olduğunu vurgulayan Küçük, yaş, gelir durumu, risk algısı ve beklentilerin kişiden kişiye değiştiğini ifade etti. Genç yaşta riskli fonların tercih edilebileceğini, emekliliğe yaklaşan bireyler için ise bu stratejinin ciddi kayıplara yol açabileceğini belirten Küçük, uzun vadeli birikim iradesinin sistemin temel şartı olduğunu dile getirdi.

'Fon Yönetimi Kazançta Belirleyici Rol Oynuyor'

BES'te kazanç ya da kaybın çoğu zaman yatırılan tutardan değil, seçilen fonlardan kaynaklandığını kaydeden Küçük, fonların düzenli olarak takip edilmemesinin ve piyasa koşullarına göre güncellenmemesinin en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi. Bu durumun, sistemin kendisinden ziyade ilgisizlikten kaynaklandığını ifade eden Küçük, 'BES kazandırmadı' söyleminin çoğu zaman yanlış bir değerlendirme olduğunu belirtti.

'BES Ne Mucize Ne de Anlamsız Bir Yük'

Devlet katkısının yüzde 20'ye düşürülmesiyle birlikte BES'in daha bilinçli değerlendirilmesi gereken bir yapıya dönüştüğünü söyleyen Küçük, sistemin artık 'nasıl olsa devlet katkısı var' rahatlığıyla değil, planlama ve takip anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

'Emeklilik Bugünden Planlanmalı'

Açıklamasının sonunda bireylere çağrıda bulunan Küçük, herkesin kendisine şu soruyu sorması gerektiğini ifade etti: 'Emekliliği bugünden mi planlıyorum, yoksa yarının yükünü yine yarına mı bırakıyorum?' Bu soruya verilecek yanıtın, BES'in bir fırsat mı yoksa hayal kırıklığı mı olacağını belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE