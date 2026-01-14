AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, başkanlık görevine Avukat Hasan Ünsal'ın getirildiği bildirildi.

Yusuf İbiş'ten açıklama

Atamaya ilişkin açıklama, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. İbiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevi Hasan Ünsal kardeşimize emanet. AK Parti'mize ve AK Genç Adıyaman teşkilatımıza hayırlı olsun. Görevi devreden Ramazan Çetin kardeşimize şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.'

Teşkilat geçmişi ve yeni dönem

Atama öncesinde AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkan Vekilliği görevini yürüten Hasan Ünsal'ın, teşkilat bünyesinde uzun süredir çeşitli kademelerde görev aldığı ve gençlik çalışmalarında aktif rol üstlendiği ifade edildi.

Yeni dönemde Hasan Ünsal'ın, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları'nın saha faaliyetleri, teşkilatlanma çalışmaları ve gençlere yönelik projelerini sürdürmesi bekleniyor.

