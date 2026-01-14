Alsan, yeraltı sularını besleyen asıl kaynağın yağmurdan çok kar olduğuna dikkat çekerek, karın acele etmeden eriyip toprağın derinliklerine süzülerek su kaynaklarını beslediğini ifade etti. Bu yönüyle kar yağışının yalnızca bir doğa olayı değil, aynı zamanda korunması gereken ilahi bir emanet olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, 'Günlerdir Adıyaman ve çevresi bu bereketle beyaza bürünmüş durumda. Allahu Teâlâ rahmetini esirgememiş, kışın kapılarını bereketle açmıştır' ifadelerine yer veren Alsan, bu rahmetin doğru yönetilememesi hâlinde yaşanacak su sorunlarının kader ya da imtihan olarak açıklanamayacağını dile getirdi.

'Sorun ihmal ve plansızlıktır'

Yaz aylarında su kesintileri yaşanmasının ihmal, plansızlık ve sorumluluktan kaçışın göstergesi olacağını savunan Alsan, 'Rabbimizin gönderdiği nimeti koruyamamak ve doğru yönetememek kulların kusurudur' değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililere çağrıda bulunan Alsan, kar yağışıyla birlikte toprağın doyduğunu, yer altı sularının beslendiğini ve geleceğe umut serildiğini belirterek, bundan sonraki sorumluluğun insanlara ve yöneticilere ait olduğunu ifade etti.

'Adıyamanlıyı suya hasret etmeyin'

Açıklamasında, suyun doğru depolanması, kaynakların korunması ve altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Alsan, yaz aylarında Adıyamanlıların susuzlukla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez bir vebal olduğunu söyledi.

'Bu şehir kaderine terk edilecek bir şehir değildir' ifadelerini kullanan Alsan, yetkililere 'Adıyamanlıyı suya hasret etmeyin, rahmeti heba etmeyin' çağrısında bulundu. Alsan, bugünden gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, ilerleyen süreçte mazeretlerin hiçbir geçerliliğinin olmayacağını belirtti.

Alsan açıklamasını, sözlerinin bir temenni değil; bir hatırlatma, sorumluluk çağrısı ve vicdan uyarısı olduğunu vurgulayarak tamamladı.

Kaynak : PERRE