Sevinçtekin, Adıyamanlılar Vakfı ile birlikte, Vali Osman Varol'un öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'nin, kültür programı boyutuyla da tamamlandığını ifade etti.

Programa katılanlara teşekkür

Açıklamasında programa katılan ve destek veren isimleri tek tek anan Sevinçtekin, başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere; İstanbul Valisi Davut Gül, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş'e teşekkür etti. Önceki dönem milletvekilleri Mehmet Metiner ve Mahmut Göksu ile programa katılan diğer milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcilerine de teşekkürlerini iletti.

Belediye başkanları ve kurumlara teşekkür

Programın son saatine kadar İstanbul'da bulunan Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe başta olmak üzere ilçe belediye başkanları ve kaymakamlara teşekkür eden Sevinçtekin, Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Adıyaman OSB yönetimine de katkılarından dolayı şükranlarını sundu. İstanbul'daki yerel yönetimlere de teşekkür eden Sevinçtekin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Göksu ve yönetimine özel destekleri için teşekkür etti.

Basın ve STK'lara vurgu

Sevinçtekin, Adıyaman'daki ve İstanbul'daki yerel basın mensupları ile cemiyet başkanlarına teşekkür ederek, ulusal basında Adıyaman'ın yer almasına katkı sunan Abdurrahman Cüneyt Fidancı'ya da özel olarak teşekkür etti. Ayrıca Kahta02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan, ASİAD Başkanı Mehmet Doğan ile federasyona bağlı tüm dernek başkanları, delegeler ve sanatçılara da katkılarından dolayı teşekkür etti.

'Eleştirileri dikkate alıyoruz'

Programla ilgili yapıcı eleştirileri dikkate aldıklarını ifade eden Sevinçtekin, nezaket sınırlarını aşan ve karalama niteliği taşıyan eleştirileri ise kabul etmediklerini belirtti. Bu tür yaklaşımları, hemşehrilerin vicdanına ve Allah'a havale ettiklerini dile getirdi. Sevinçtekin, Adıyaman kimliğiyle ve sivil toplum temsilcisi sıfatıyla, kente küçük de olsa fayda sağlayabilmenin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Açıklama, destek veren tüm devlet büyüklerine, STK temsilcilerine ve hemşehrilere teşekkür edilerek sona erdi.

Kaynak : PERRE