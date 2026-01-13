Açıklamasında, Adıyaman'daki önemli sorunlardan birinin 'olmayan durak sorunu' olduğunu belirten Yetiş, inşa süreci devam eden bazı alanlarda geçici olarak durak yapılamamasının anlaşılabilir olduğunu, ancak altyapısı tamamlanan ve kullanıma açılan bölgelerde de durakların yapılmadığını savundu.

'Burası durak ama durak yok'

Yetiş, eski Valilik binasının yerine yapılan yeni meydanın önündeki alanı örnek göstererek, yaklaşık bir yılı aşkın süredir bu bölgede çalışmaların tamamlandığını belirtti. Buna rağmen söz konusu noktada vatandaşların korunabileceği bir otobüs durağının bulunmadığını ifade eden Yetiş, şu değerlendirmede bulundu:

'Burası durak, fakat durak yok. İnsanların başını altına koyabileceği, yazın sıcağında güneşten korunabileceği, kışın da soğuktan, yağmurdan, kardan korunabileceği bir durak yok.'

'Yoğunluk arttı, mağduriyet büyüdü'

Son bir aydır İndere bölgesinden belediye otobüslerinin kalkış yaptığını hatırlatan Yetiş, söz konusu alanın Adıyaman'ın en merkezi noktalarından biri olduğunu ve bu nedenle yolcu yoğunluğunun arttığını dile getirdi. Artan yoğunluğa rağmen gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmamasının vatandaşları mağdur ettiğini savundu.

Belediye yetkililerine çağrı

Açıklamasının sonunda belediye yetkililerine çağrıda bulunan Mustafa Yetiş, yeni meydan önü başta olmak üzere kent genelinde eksik olan tüm noktalarda modern duraklar yapılması gerektiğini ifade etti. Yetiş, vatandaşların otobüs ve minibüs beklerken oturup dinlenebileceği, yazın sıcaktan kışın soğuk ve yağıştan korunabileceği, kentin yeniden inşa sürecine yakışır durakların hayata geçirilmesini istedi.

Kaynak : PERRE