Adıyaman'ın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Çelikhan'daki su kuyuları, bölgede etkisini artıran ağır kış koşullarından olumsuz etkilendi. Yoğun kar yükü ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında arızalar meydana gelmesi üzerine, belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında teknik müdahale

Bölgede kar kalınlığının yer yer 80 santimetreyi bulması nedeniyle, kuyuların bulunduğu alanlara ulaşım loder ve JCB tipi iş makineleriyle yürütülen kar temizleme çalışmaları sayesinde sağlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Döner ile Su İşleri Müdürü Ali Çoktaşar koordinasyonunda yapılan teknik incelemelerde, hasar tespit edilen 4 ana kuyudan 2'si gerçekleştirilen müdahalelerin ardından yeniden işler hale getirilerek su şebekesine dahil edildi.

AKEDAŞ ile koordineli çalışma

Geriye kalan 2 kuyuda yapılan kontrollerde ise yüksek gerilim hattında kopma meydana geldiği ve bu nedenle sisteme enerji verilemediği belirlendi. Enerji arzının yeniden sağlanması için Adıyaman Belediyesi ekiplerinin, AKEDAŞ ekipleriyle birlikte koordine şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

'Kesintisiz su arzı için tüm imkânlar seferber edildi'

Adıyaman Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Çelikhan bölgemizde mevsim şartlarından kaynaklanan teknik arızaların giderilmesi için tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Zorlu koşullara rağmen yürütülen çalışmalarla su arzı kısmen normale döndürülmüştür. Enerji nakil hatlarındaki kopmaların giderilmesi ve sistemin tam kapasiteyle çalışması için ekiplerimizin sahadaki mesaisi devam etmektedir. Bu süreçte gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz.'

Belediye yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su arzının tamamen normale dönmesinin hedeflendiğini bildirdi.

