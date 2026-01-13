Toplantıda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman'da haber üretimi yapan medya sektörünün temsilcilerine hitap eden İl Müdürü Elüstü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında il merkezi ve ilçelerde yürütülen ve tamamlanan projeler, devam eden çalışmalar ile sportif faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

2026 yılı projeleri değerlendirildi

Toplantıda ayrıca, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Gençlik ve spor alanında yürütülen faaliyetlerin kent genelindeki etkileri, tesisleşme süreci ve planlanan yeni yatırımlar hakkında basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

Adıyaman'ın 6 Şubat depremleri sonrasında yeniden yapılanma ve gelişim sürecinde, basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden İl Müdürü Hüseyin Elüstü, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Karşılıklı sohbet ve bilgi alışverişi havasında geçen toplantı, basın mensuplarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE