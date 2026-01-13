Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin can ve ulaşım güvenliği göz önünde bulundurularak Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinin genelinde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

Kamu personeline idari izin

Açıklamada ayrıca, söz konusu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

