Adıyaman Belediyesi, kent merkezinde yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen yol bozulmalarına karşı kapsamlı bir seferberlik başlattı. Ağır kış koşulları ve süren altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan yollar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından freze, dolgu ve sıkıştırma işlemleriyle onarılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yollarda biriken çamur ve toprak birikintilerini temizleyerek hem tozlanmayı hem de kayganlık riskini önlüyor. Ana arterler, okul yolları ve mahalle aralarındaki bozulmalara anında müdahale ediliyor.

'Yol Bozulmalarını Mazeret Olarak Değil, Çözülmesi Gereken Bir Sorumluluk Olarak Görüyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalarla ilgili olarak, 'Yol bozulmaları ağır kış koşulları ve altyapı çalışmalarından kaynaklansa da biz bunu mazeret değil, çözülmesi gereken bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ekiplerimiz sahada ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını etkileyen her noktaya hızla müdahale ediyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE