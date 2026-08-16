Adıyaman'da kara yolunun altından geçen şebeke suyu hattının patlaması sonucu asfalt çöktü. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil oluşan çukura düştü. Otomobilde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Olay, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolunun altından geçen şebeke suyu hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle asfalt parçalanarak yolda büyük bir çukur oluştu. Bu sırada seyir halinde olan S.K. idaresindeki otomobil, oluşan çukura düştü. Otomobil içerisinde bulunan sürücü S.K. ile 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, başka bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alarak, trafiği kontrollü şekilde sağladı. Polis ekiplerinin durumu belediye ekiplerine bildirmesinin ardından patlayan su hattı ile çöken yolun onarılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.