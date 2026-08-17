Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Hüseyin B. idaresindeki 27 AYA 710 plakalı motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Gölbaşı-Malatya Karayolu Tabiat Parkı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Hüseyin B. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin B. ile motosiklette bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hüseyin B. ve motosiklette bulunan diğer yaralı, daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.